Силуанов заявил, что РФ и США надо развивать экономическое взаимодействие

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Министр финансов России Антон Силуанов заявил, что Москве и Вашингтону следует развивать взаимодействие в экономике и бизнесе там, где это отвечает взаимным интересам. Об этом он сообщил в беседе с ТАСС по итогам встречи с главой Минфина США Скоттом Бессентом.

Встреча прошла на полях двухдневного совещания глав финансовых ведомств и центробанков стран Группы двадцати в Ашвилле 31 августа и 1 сентября. В этом году председательство перешло к США.

"Политические разногласия не отменяют вопросы экономики и бизнеса", – подчеркнул Силуанов.

Ранее сообщалось, что свыше 300 американских компаний продолжают работать в России, несмотря на запреты и рекомендации властей США. Советник президента России Антон Кобяков отметил, что западные инвесторы не прекращали взаимодействие с РФ.

Он также подчеркнул, что уходить с российского рынка никто не хочет. Это связано с тем, что бизнес осознает ценность таких деловых связей и собственные коммерческие интересы.