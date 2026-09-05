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05 сентября, 13:00

Транспорт

Временные ограничения движения ввели в центре Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Временные ограничения движения введены в центре Москвы в связи с проведением "Дня ходьбы" и "Московского лыжероллерного спринта". Об этом сообщили в столичном Дептрансе.

До 17:00 перекрыто движение на улице Лужники от дома 24, строение 48 до дома 24, строение 50, а также на Смоленской, Новодевичьей, Лужнецкой, Саввинской и Ростовской набережных.

До окончания мероприятий ограничено движение по одной крайней правой полосе на Ростовской набережной от Смоленской набережной до 1-го Вражского переулка в сторону Новодевичьей набережной.

В связи с проведением забега "Музейная миля" до 17:30 закрыто движение на Берсеневской, Софийской, Раушской набережных и на участке Болотной набережной. Также перекроют Лубочный, Большой Толмачевский, Малый Толмачевский, Фалеевский переулки, участки Болотной и Кадашевской набережных, улицу Балчуг, Малый Москворецкий мост, Болотную площадь и боковой проезд улицы Серафимовича.

На всех участках временных перекрытий запрещена парковка до окончания мероприятий. Водителей просят быть внимательными и планировать поездки заранее.

Кроме того, ранее столичных водителей призвали соблюдать внимательность из-за дождя, грозы и сильного ветра. В частности, перед поездкой необходимо проверить работу дворников и уровень омывающей жидкости. Также важно избегать резких маневров, не отвлекаться на телефон и быть особенно аккуратными на мостах и эстакадах, спусках и подъемах.

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