Россиянки выиграли бронзу на чемпионате мира по водному полу 4х4

Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов

Женская сборная России одержала победу над командой Австралии в матче за третье место на чемпионате мира по водному поло в формате 4х4.

Встреча завершилась со счетом 3:0. Турнир проходит в Дубровнике, Хорватия. В финале турнира встретятся сборные Испании и США.

Соревнования завершатся 6 сентября. Данный турнир стал первым в истории всемирным соревнованием по водному поло 4х4.

Ранее российская фигуристка Александра Игнатова (до замужества – Трусова) заняла второе место на международном турнире Kinoshita Group Cup в Токио в одиночном катании. По итогам двух выступлений спортсменка получила 221,06 балла: 74,92 за короткую программу и 146,14 за произвольную. Победила японка Мао Симада с 231,32 балла (78,84 за короткую и 152,48 за произвольную).

