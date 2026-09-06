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06 сентября, 19:08

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Axios: Уиткофф и Кушнер заявили Зеленскому, что хотят прорыва в переговорах до зимы

Уиткофф и Кушнер заявили Зеленскому, что хотят прорыва в переговорах до зимы – СМИ

Фото: ТАСС/EPA/SERGEY DOLZHENKO

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер заявили президенту Украины Владимиру Зеленскому, что хотят добиться прорыва в переговорах по урегулированию украинского конфликта до зимы, сообщает Axios со ссылкой на свои источники.

По данным СМИ, Уиткофф и Кушнер также обсудили с украинским президентом подготовку страны к ведению боевых действий в зимний период.

Кроме того, представитель Белого дома рассказал изданию, что Уиткофф и Кушнер обсудили в Москве "планы дальнейших действий, о которых будет объявлено в ближайшие недели".

Накануне они встретились с Владимиром Путиным в Москве. Переговоры длились свыше трех часов. С российской стороны во встрече приняли участие помощник российского лидера Юрий Ушаков и спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

После этого Уиткофф и Кушнер прибыли в Киев, чтобы встретиться с Зеленским. Их также встретил глава офиса Зеленского Кирилл Буданов (внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов), его заместитель Сергей Кислица, глава службы внешней разведки Украины Рустем Умеров и член комитета по национальной безопасности, обороне и разведке Давид Арахамия.

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