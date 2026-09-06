Уиткофф заявил, что позитивно оценивает переговоры в Москве и Киеве

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Спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявил, что позитивно оценивает результаты мирных переговоров в Москве и Киеве. Его слова передает агентство Reuters.

По его словам, американский лидер Дональд Трамп попросил дипломатов возобновить диалог. Как подчеркнул представитель Штатов, Вашингтон стремится к дипломатическому решению конфликта, а не кинетическому.

"Мы довольны тем, как прошли переговоры в Москве, а теперь и здесь", – сказал Уиткофф.

В свою очередь, зять главы Белого дома Джаред Кушнер указал, что рассчитывает на возвращение переговоров к трехстороннему формату с участием представителей России, Украины и США. Он добавил, что Вашингтон работает над созданием "мирного пакета" по урегулированию ситуации на Украине.

5 сентября Уиткофф и Кушнер встретились с Владимиром Путиным в Москве. Переговоры длились свыше трех часов.

Также с российской стороны во встрече приняли участие помощник российского лидера Юрий Ушаков и спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

Путин заявил, что такие переговоры всегда идут на пользу. Он также подчеркнул, что Трамп не останавливается в попытках урегулирования украинского конфликта, несмотря на сложную ситуацию.

6 сентября Уиткофф и Кушнер прибыли в Киев, где встретились с президентом Украины Владимиром Зеленским. Они заявили главе страны, что хотят добиться прорыва в переговорах по урегулированию украинского конфликта до зимы.

