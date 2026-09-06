Девять человек погибли в результате взрыва фейерверков в церкви в Мексике

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По меньшей мере девять человек погибли и 14 пострадали в результате взрыва пороха и фейерверков, который привел к частичному обрушению здания церкви в мексиканском штате Мехико, сообщает Milenio.

Инцидент произошел в населенном пункте Санта-Мария-Канчесда. Как сообщают СМИ, причиной происшествия стало неосторожное обращение с пиротехникой. Взрыв фейерверков привел к обрушению части церковного строения, и под завалами оказались люди.

На месте работают спасатели из соседних муниципалитетов. Операцию осложняют повреждения конструкций, которые создают риск повторных обрушений.

Пострадавшие, включая детей в возрасте от полутора лет, доставлены в больницу города Атлакомулько. Точная причина возгорания пока не установлена, однако наличие пороха для праздничных салютов значительно усугубило масштабы трагедии.

Ранее сообщалось, что на западе Ирана в результате ДТП произошел взрыв бензовоза, в котором погибли 10 человек. Инцидент случился на шоссе Сенендедж-Хамадан. На место происшествия прибыли представители оперативных и пожарных служб.

