Hindu: 11 человек погибли при взрыве на заводе фейерверков в Индии

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11 человек погибли, еще 7 пострадали в результате взрыва на фабрике фейерверков в штате Уттар-Прадеш в Индии. Об этом сообщает газета Hindu.

Отмечается, что пострадавшие были доставлены в больницу в тяжелом состоянии. Кроме того, на месте происшествия возник пожар, который повредил ближайшие строения.

На месте ЧП работают сотрудники экстренных служб. Причины произошедшего выясняются.

Ранее не менее 35 человек пострадали при пожаре на трубопроводе на востоке Индии. При этом сведений о погибших не поступало. Также из-за случившегося было приостановлено движение на железной дороге, которая находится рядом с местом происшествия.