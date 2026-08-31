Трамп заявил, что с нетерпением ждет визита главы КНР

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Президент США Дональд Трамп сообщил, что ожидает визита председателя КНР Си Цзиньпина в Соединенные Штаты в сентябре. Об этом американский лидер заявил на пресс-конференции в Белом доме.

По словам президента, он с нетерпением ждет возможности принять китайского коллегу. Трамп также отметил, что между двумя странами сложились очень хорошие отношения.

Ранее, в мае 2026 года, Трамп посетил Китай с официальным визитом. Вместе с ним в страну прилетели представители американского бизнеса и госсекретарь США Марко Рубио.

В ходе этой поездки американский президент провел переговоры с Си Цзиньпином. Китайский лидер отметил, что сотрудничество двух стран может принести пользу обеим сторонам, обратив внимание на то, что Пекин и Вашингтон должны быть партнерами.