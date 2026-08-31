Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

31 августа, 22:56

Экономика
Главная / Новости /

Силуанов: геополитическая фрагментация и рост госдолга стали вызовами мировой экономики

Силуанов назвал два основных вызова мировой экономики

Фото: ТАСС/Михаил Метцель

Геополитическая фрагментация и рост глобального госдолга стали основными вызовами для мировой экономики. Об этом сообщила пресс-служба Минфина РФ со ссылкой на главу ведомства Антона Силуанова.

Выступая на встрече министров финансов и управляющих центральными банками G20, он заявил, что мировая экономика сталкивается с двумя ключевыми проблемами. Первая – геополитическая фрагментация, которая ограничивает свободное движение товаров, капитала и технологий. Вторая – дальнейшее увеличение глобальной долговой нагрузки.

По словам министра, проблема огромного госдолга только нарастает и грозит необратимыми последствиями. Он привел данные, согласно которым, всего за 4 года глобальные процентные расходы на обслуживание госдолга выросли примерно на 50%. Развитые страны уже тратят 80% новых заимствований на рефинансирование существующего долга.

"На этом фоне за последние пять лет стоимость заимствований выросла более чем в три раза", – отметил Силуанов.

Ранее государственный долг США впервые превысил 40 триллионов долларов. Из этой суммы долговые обязательства перед населением и организациями составляют более 32 триллионов 265 миллиардов долларов, а внутриправительственные обязательства – свыше 7 триллионов 781 миллиарда долларов.

Читайте также


экономика

Почему летучие мыши забираются в дома россиян?

Эксперты уверены: животные начинают искать места для зимовки

Читать
закрыть

Что скрывается за дешевой арендой white-box-квартир?

Формат предполагает голые стены и отсутствие каких-либо удобств

Читать
закрыть

Что ждет москвичей грядущей зимой?

Зима может быть аномально теплой

Сезон может быть либо бесснежным, либо с малым количеством осадков

Читать
закрыть

Что известно о крушении парома Filo Jet у берегов Кипра?

На борту было почти 270 человек, 8 из которых погибли – одной из них стала гражданка РФ

Читать
закрыть

Новый челлендж зумеров шокировал соцсети

Дети едят стиральный порошок на камеру

Читать
закрыть

Как работает женская интуиция?

Женщины действительно обладают более высокой эмоциональной чувствительностью и реактивностью

У представительниц женского пола межполушарные связи развиты сильнее

Читать
закрыть

Чем заняться в Москве в последние выходные лета?

Фестиваль искусств "Горький +" будет собирать гостей в Парке Горького

Желающие могут посетить необычные занятия по пилатесу с использованием светодиодных LED-масок

Читать
закрыть

Как изменится жизнь россиян с внедрением 5G?

Эксперты уверены: в будущем интернет может стать полностью беспроводным

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика