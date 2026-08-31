Силуанов: геополитическая фрагментация и рост госдолга стали вызовами мировой экономики

Фото: ТАСС/Михаил Метцель

Геополитическая фрагментация и рост глобального госдолга стали основными вызовами для мировой экономики. Об этом сообщила пресс-служба Минфина РФ со ссылкой на главу ведомства Антона Силуанова.

Выступая на встрече министров финансов и управляющих центральными банками G20, он заявил, что мировая экономика сталкивается с двумя ключевыми проблемами. Первая – геополитическая фрагментация, которая ограничивает свободное движение товаров, капитала и технологий. Вторая – дальнейшее увеличение глобальной долговой нагрузки.

По словам министра, проблема огромного госдолга только нарастает и грозит необратимыми последствиями. Он привел данные, согласно которым, всего за 4 года глобальные процентные расходы на обслуживание госдолга выросли примерно на 50%. Развитые страны уже тратят 80% новых заимствований на рефинансирование существующего долга.

"На этом фоне за последние пять лет стоимость заимствований выросла более чем в три раза", – отметил Силуанов.

Ранее государственный долг США впервые превысил 40 триллионов долларов. Из этой суммы долговые обязательства перед населением и организациями составляют более 32 триллионов 265 миллиардов долларов, а внутриправительственные обязательства – свыше 7 триллионов 781 миллиарда долларов.

