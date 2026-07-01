Россия заняла второе место в рейтинге самых быстро богатеющих стран

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Россия стала второй самой быстро богатеющей страной в мире. По итогам 2020–2025 годов благосостояние на одного жителя РФ выросло на 37%. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные отчета UBS "О мировом богатстве".

Под "богатством" в отчете понимается сумма финансовых и реальных активов (акций, депозитов, недвижимости) за вычетом всех долгов (ипотека, кредиты и прочее). При этом показатель рассчитывается в национальной валюте с поправкой на инфляцию.

Первое место в рейтинге занимает Южная Корея, в которой богатство на одного гражданина увеличилось на 55% в реальном выражении. Далее следуют Россия (+37%) и Хорватия (+29%).

Антирейтинг возглавила Великобритания, где уровень благосостояния снизился на 23,2% за указанный период. Также падение благосостояния наблюдалось в Нидерландах (-14,4%) и Франции (-4,5%).

Ранее сообщалось, что россияне в мае сняли со счетов в банках 550 миллиардов рублей. В результате совокупный объем средств населения в кредитных организациях к концу месяца сократился до 67,6 триллиона рублей.