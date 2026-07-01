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Шоу-бизнес

Суд оштрафовал блогера Маркаряна по делу о возбуждении ненависти к русским

Фото: Агентство ''Москва''/Александр Авилов

Хорошевский районный суд оштрафовал блогера Арсена Маркаряна по статье о возбуждении ненависти. Об этом свидетельствуют данные из карточки дела на сайте суда.

По данным канала "Осторожно, новости", причиной стала подборка видео, которая была выложена в Сети незадолго до задержания Маркаряна. В одном из роликов блогер сравнивал русских граждан с животными и пренебрежительно отзывался о нации.

Судебное заседание прошло 30 июня, сам Маркарян на него не явился. Его адковат заявил, что блогер не выкладывал видео самостоятельно, а сами высказывания были озвучены еще в 2022 году, в связи с чем правозащитник просил суд прекратить производство по делу. Тем не менее Маркаряна признали виновным и назначили штраф в 20 тысяч рублей.

Маркаряна задержали в августе прошлого года после публикации видео с негативными высказываниями в адрес защитников Отечества. Тогда правоохранители также проверяли его на причастность к другим преступлениям.

В ноябре Невский районный суд Петербурга оштрафовал его на 15 тысяч рублей за пропаганду наркотиков. Уточнялось, что в одном из роликов блогер описал психотропное вещество как стимулятор физической и умственной активности.

В марте 2026 года Московский городской суд признал Маркаряна виновным в реабилитации нацизма и приговорил к 4,5 года колонии общего режима, а также запретил ему заниматься администрированием сайтов и использовать интернет-ресурсы на 4 года.

Блогера Маркаряна задержали по подозрению в оскорблении памяти защитников Отечества

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