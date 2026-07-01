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01:25

Происшествия

Прокуратура проверит сообщения о травмировании детей едой со стеклом в Пушкине

Фото: ТАСС/Александр Артеменков

Правоохранители проверят сообщения СМИ о том, что в одном из игровых центров в Пушкине дети ели пищу с кусочками стекла. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Московской области.

Сотрудники ведомства проводят проверку исполнения законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Также прокуроры дадут оценку действиям сотрудников игрового центра и при необходимости примут исчерпывающие меры прокурорского реагирования.

Ранее следователи возбудили дело после того, как ребенка покусали в частном детском саду в Дагестане. В ряде местных телеграм-каналов появилось сообщение от матери, которая заявила, что ее ребенок два дня посещал учреждение, после чего она заметила укусы и синяки "с головы до ног".

Тем временем в Якутии 14 человек были доставлены в больницу с признаками кишечной инфекции. Отравившиеся начали поступать после банкета в Мирнинскую ЦРБ. После осмотра всех госпитализировали в инфекционное отделение.

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