Ограничения сняты в аэропортах Внуково, Домодедово, Жуковский и Шереметьево

Фото: Агентство "Москва"/Пелагия Тихонова

Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в столичных аэропортах Внуково, Домодедово, Жуковский и Шереметьево, сообщила пресс-служба Росавиации.

Ограничения в аэропортах Московского региона вводили для обеспечения безопасности полетов. Из-за этого Внуково, Домодедово, Жуковский и Шереметьево временно не отправляли и не принимали самолеты.

Ранее Минтранс России разработал федеральные авиационные правила, направленные на создание в стране суверенной системы поддержания летной годности гражданских воздушных судов. Нововведение вступит в силу 1 марта 2027 года.

Документ вводит дифференцированную систему требований с учетом максимальной взлетной массы судов и специфики их эксплуатации. Например, владельцы и эксплуатанты будут обязаны уведомлять уполномоченные органы о состояниях авиатехники, создающих угрозу безопасности полетов, не позднее чем за 72 часа с момента выявления проблемы.

