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30 июня, 20:46

Транспорт

Ограничения введены в аэропортах Московского региона

Фото: Агентство "Москва"/Пелагия Тихонова

Ограничения введены в аэропортах Московского региона, сообщили в пресс-службе Росавиации.

Внуково, Домодедово, Жуковский и Шереметьево не отправляют и не принимают самолеты.

В ведомстве подчеркнули, что меры необходимы для того, чтобы обеспечить безопасность полетов.

Ранее при заходе на посадку в Нью-Йорке пассажирский самолет авиакомпании JetBlue Airways столкнулся с беспилотником. Удар пришелся в зону кабины пилотов. Несмотря на случившееся, самолет совершил успешную посадку, пассажиры покинули борт.

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