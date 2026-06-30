Фото: Агентство "Москва"/Пелагия Тихонова

Ограничения введены в аэропортах Московского региона, сообщили в пресс-службе Росавиации.

Внуково, Домодедово, Жуковский и Шереметьево не отправляют и не принимают самолеты.

В ведомстве подчеркнули, что меры необходимы для того, чтобы обеспечить безопасность полетов.

Ранее при заходе на посадку в Нью-Йорке пассажирский самолет авиакомпании JetBlue Airways столкнулся с беспилотником. Удар пришелся в зону кабины пилотов. Несмотря на случившееся, самолет совершил успешную посадку, пассажиры покинули борт.

