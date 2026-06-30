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30 июня, 09:59

Происшествия

Росавиация классифицировала выкатывание самолета в Якутии как серьезный авиаинцидент

Фото: МАХ/"Западно-Сибирская транспортная прокуратура"

Росавиация назвала серьезным авиаинцидентом выкатывание в Якутии самолета Boeing 737-800, который принадлежит авиакомпании S7. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Проверку по факту случившегося будет осуществлять комиссия Саха (Якутского) МТУ Росавиации в соответствии с правилами расследования авиаинцидентов в России. В рамках данных мероприятий должны быть установлены причины ЧП и приняты меры по их недопущению в дальнейшем.

Борт, выполнявший рейс по маршруту Новосибирск – Мирный, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы 30 июня. Инцидент произошел после посадки судна в аэропорту. На борту находились 173 пассажира и 6 членов экипажа, никто из них не пострадал.

Пассажиры были высажены из самолета с помощью автотрапа. Из-за необходимости эвакуировать борт с летного поля аэропорт Мирный временно закрыли на прилет и вылет судов. Прокуратура начала проверку на предмет исполнения авиакомпанией законодательства о безопасности полетов.

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