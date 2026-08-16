Шесть человек погибли при опрокидывании автобуса в Алжире

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Автобус перевернулся в провинции Наама на северо-западе Алжира. Об этом сообщили в службе гражданской обороны страны.

По данным службы, автобус съехал с дороги и опрокинулся на национальной трассе № 6 в районе города Айн-Сефра. К месту происшествия направили три машины скорой помощи и специализированную спасательную технику.

В результате аварии погибли шесть человек, еще 31 получил ранения различной степени тяжести.

"Пострадавшим оказали первую помощь и доставили в местную больницу", – говорится в отчете ведомства.

Тела погибших доставлены в морг.

Ранее не менее 25 человек погибли, еще 44 пострадали в ДТП с автобусом в Алжире. Транспортное средство с пассажирами, следовавшее из города Сетиф, съехало с дороги и упало в овраг. В операции были задействованы три спасательных автомобиля и 11 машин скорой помощи.

