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31 июля, 15:18

Происшествия

Не менее 25 человек погибли в ДТП с автобусом в Алжире

Фото: AP Photo/Jerome Delay

Не менее 25 человек погибли, еще 44 получили травмы в ДТП с автобусом в Алжире, сообщила служба гражданской обороны республики.

ДТП произошло в провинции Бумердес, расположенной на побережье Средиземного моря. Автобус с пассажирами, следовавший из города Сетиф, съехал с дороги и упал в овраг.

В службе отметили, что спасательные работы продолжаются и число жертв может возрасти. В операции задействованы три спасательных автомобиля и одиннадцать машин скорой помощи.

Ранее машина каршеринга вылетела в реку на Филевской набережной в Москве. СМИ писали, что за рулем автомобиля находился подросток.

По данным МВД, водитель не справился с управлением. Пострадавших в результате ДТП нет.

Упавшую в реку на Филевской набережной машину каршеринга подняли из воды

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