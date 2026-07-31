31 июля, 15:18Происшествия
Не менее 25 человек погибли в ДТП с автобусом в Алжире
Фото: AP Photo/Jerome Delay
Не менее 25 человек погибли, еще 44 получили травмы в ДТП с автобусом в Алжире, сообщила служба гражданской обороны республики.
ДТП произошло в провинции Бумердес, расположенной на побережье Средиземного моря. Автобус с пассажирами, следовавший из города Сетиф, съехал с дороги и упал в овраг.
В службе отметили, что спасательные работы продолжаются и число жертв может возрасти. В операции задействованы три спасательных автомобиля и одиннадцать машин скорой помощи.
Ранее машина каршеринга вылетела в реку на Филевской набережной в Москве. СМИ писали, что за рулем автомобиля находился подросток.
По данным МВД, водитель не справился с управлением. Пострадавших в результате ДТП нет.
Упавшую в реку на Филевской набережной машину каршеринга подняли из воды