Каршеринг вылетел в реку на Филевской набережной в Москве

Фото: телеграм-канал "Осторожно, Москва"

Машина каршеринга вылетела в реку на Филевской набережной в Москве. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД РФ.

По данным ведомства, водитель не справился с управлением. Пострадавших в результате ДТП нет.

Ранее в Татарстане девушка без прав на гидроцикле насмерть сбила сапбордиста. Авария произошла на Волге у поселка Октябрьского. Из трех мужчин, находившихся на сапборде, один утонул, двое спаслись. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности на воде.

До этого в Китае микроавтобус с 17 пассажирами упал с обрыва в реку. Трагедия произошла в провинции Сычуань. Машина пробила ограждение и рухнула вниз, шестеро погибли и еще 11 пострадали. Один из выживших был госпитализирован в тяжелом состоянии.