Садовое кольцо перекроют 1 августа из-за велофестиваля

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

31 июля, 11:41

Происшествия

Каршеринг вылетел в реку на Филевской набережной в Москве

Фото: телеграм-канал "Осторожно, Москва"

Машина каршеринга вылетела в реку на Филевской набережной в Москве. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД РФ.

По данным ведомства, водитель не справился с управлением. Пострадавших в результате ДТП нет.

Ранее в Татарстане девушка без прав на гидроцикле насмерть сбила сапбордиста. Авария произошла на Волге у поселка Октябрьского. Из трех мужчин, находившихся на сапборде, один утонул, двое спаслись. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности на воде.

До этого в Китае микроавтобус с 17 пассажирами упал с обрыва в реку. Трагедия произошла в провинции Сычуань. Машина пробила ограждение и рухнула вниз, шестеро погибли и еще 11 пострадали. Один из выживших был госпитализирован в тяжелом состоянии.

Читайте также


происшествияДТПгород

Что известно о миграционной катастрофе в испанской Сеуте

В Сеуту прибыли около 60 000 человек – порядка 70% населения

Читать
закрыть

Лесные пожары захватывают Турцию

Как бедствие скажется на турпотоке из России?

Читать
закрыть

Что известно об убийстве брата и сестры из РФ в Таиланде

Подростки не выходили на связь с 26 июля, теперь же полиция задержала подозреваемых

Читать
закрыть

Грозит ли России отключение от глобального интернета

Финская Fingrid уведомила операторов в РФ о планах прекратить обслуживание ЛЭП с волоконно-оптическими линиями

Читать
закрыть

Россияне увлеклись выращиванием закваски Левита мадре

Свою "левиту" пользователи купают, отмачивают, кормят и даже дают ей имена

Читать
закрыть

Какие изменения ждут россиян в квитанциях за ЖКУ в августе

Затраты на содержание общего имущества и текущий ремонт разделят

Перерасчет платы за отсутствие отопления или воды возьмет на себя УК

Читать
закрыть

Что скрывают дешевые квартиры на торгах

Перед участием важно досконально изучить лот и по возможности осмотреть имущество

Один из рисков – незаконная перепланировка предыдущими хозяевами

Читать
закрыть

Что грозит пользователям Telegram после обвинений ФСБ в адрес Дурова

Основатель мессенджера Павел Дуров объявляется в международный розыск

ФСБ опубликовало видео допросов завербованных через Telegram россиян

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика