Хоккеист Обе-Кюбель заявил о хороших задатках у сына Овечкина

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У старшего сына капитана и нападающего клуба "Вашингтон" Александра Овечкина Сергея есть неплохие задатки для хоккейного будущего. Об этом ТАСС рассказал нападающий минского "Динамо", бывший одноклубник Овечкина Николя Обе-Кюбель.

По словам канадского хоккеиста, мальчик пока еще мал для сравнений с отцом, однако "уже видна какая-то база, зачатки мастера", для своего возраста у него хорошее катание. Обе-Кюбель пожелал Овечкину-младшему стать хорошим хоккеистом.

Также канадец поделился, что очень любит играть с детьми. В свое время он играл также и с сыном Овечкина, у них даже было определенное приветствие. Хоккеист добавил, что хорошо относится к Овечкину и его сыновьям.

Ранее сообщалось, что Овечкин вернулся к тренировкам в составе команды после паузы из‑за травмы нижней части тела. Его статус, по словам журналистки Сэмми Силбер, оценивается как "со дня на день".

Хоккеист пропустил два предсезонных матча с "Бостоном" и "Филадельфией". Его агент Глеб Чистяков впоследствии заявил, что Овечкин не участвует в играх из-за их предсезонного статуса, а не из-за травмы.

