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24 сентября, 16:11

Город

Обезьяны из Московского зоопарка научились добывать "трофеи" у киперов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Человекообразные обезьяны из Московского зоопарка придумали способ получения "трофеев", они требуют "выкуп" за случайно выпавшие у киперов ключи, рассказала генеральный директор учреждения Светлана Акулова на пресс-конференции "Клуб друзей Московского зоопарка: программа опеки над животными".

По ее словам, животные буквально сидят и ждут, пока у киперов не упадет что-нибудь ценное. При этом они осознают важность этой вещи и понимают, что находку можно выменять на что-то подороже.

Самым желанным "выкупом" для них часто становится футболка с запахом человека. Помимо запаха, их привлекает возможность примерить на себя подаренные им вещи.

"Может быть, вы часто видели, кстати, когда посещали Московский зоопарк, вот где-то они там замотаны, в футболках даже иногда. Это значит, что они что-то такое реально украли и обменяли", – поделилась директор зоопарка, которую цитирует Агентство "Москва".

Кроме этого, по наблюдениям специалистов, они любят Actimel, однако важно, чтобы он был закрыт. Обезьяны умеют и очень любят открывать бутылочки самостоятельно.

Ранее в Московском зоопарке рассказали, какую именно одежду предпочитают приматы. Взрослые самки орангутанов Чапа и Чава особенно любят футболки оверсайз и ночнушки. Остальные орангутаны и гориллы выбирают полотенца, пледы и покрывала. Большие махровые полотенца пользуются у животных особой популярностью, а вязаные пледы они могут разбирать на нитки.

При этом животные не всегда используют вещи по их прямому назначению. Например, борнейские и суматранские орангутаны, равнинные гориллы, капуцины и мартышковые могут надевать одежду, стирать белье и протирать тканью окна в своих вольерах.

Москвичи могут принести гориллам и орангутанам пледы и полотенца

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