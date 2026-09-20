В Японии выпустят книгу о макаке Панче

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История макаки Панча ляжет в основу книги, которую выпустят в Японии в ноябре 2026 года. Об этом сообщило издание Dexerto.

Книга будет называться "Не сдавайся, Панч: история взросления детеныша обезьяны", а ее объем составит 48 страниц. Читатели смогут узнать о жизни обезьяны с момента рождения до присоединения к стае в зоопарке. Издание рассчитано на людей разных возрастов.

"Мы получили много просьб о создании книги о Панче, и я рад, что благодаря сотрудничеству с издательством Gakken и компанией Ichishin Holdings она вышла в таком замечательном формате", – подчеркнул директор городского зоопарка Ичикава Такаси Ясунага.

Он выразил надежду на то, что история макаки привлечет широкую аудиторию. При этом часть экземпляров получат школьные библиотеки и другие учреждения Ичикавы. Также доля средств от продаж пойдет в бюджет зоопарка и города.

Панч привлек внимание пользователей соцсетей в начале февраля. Он появился на свет в июле 2025 года, однако его мать отказалась от него. В январе 2026-го детеныша перевели в вольер к другим приматам, но те тоже встретили его враждебно. При любой угрозе Панч бежал к своей плюшевой "маме" и обнимал ее.

В середине марта посетители зоосада стали свидетелями зарождающейся дружбы детеныша и другой макаки. Они обнимались, чесали друг друга и играли на качелях-цепочках.