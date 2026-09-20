Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

20 сентября, 20:01

В мире

В Японии выпустят книгу о макаке Панче

Фото: AP Photo/Eugene Hoshiko

История макаки Панча ляжет в основу книги, которую выпустят в Японии в ноябре 2026 года. Об этом сообщило издание Dexerto.

Книга будет называться "Не сдавайся, Панч: история взросления детеныша обезьяны", а ее объем составит 48 страниц. Читатели смогут узнать о жизни обезьяны с момента рождения до присоединения к стае в зоопарке. Издание рассчитано на людей разных возрастов.

"Мы получили много просьб о создании книги о Панче, и я рад, что благодаря сотрудничеству с издательством Gakken и компанией Ichishin Holdings она вышла в таком замечательном формате", – подчеркнул директор городского зоопарка Ичикава Такаси Ясунага.

Он выразил надежду на то, что история макаки привлечет широкую аудиторию. При этом часть экземпляров получат школьные библиотеки и другие учреждения Ичикавы. Также доля средств от продаж пойдет в бюджет зоопарка и города.

Панч привлек внимание пользователей соцсетей в начале февраля. Он появился на свет в июле 2025 года, однако его мать отказалась от него. В январе 2026-го детеныша перевели в вольер к другим приматам, но те тоже встретили его враждебно. При любой угрозе Панч бежал к своей плюшевой "маме" и обнимал ее.

В середине марта посетители зоосада стали свидетелями зарождающейся дружбы детеныша и другой макаки. Они обнимались, чесали друг друга и играли на качелях-цепочках.

Московский зоопарк отправил письмо с поддержкой макаку Панчу из Японии

Читайте также


животныеза рубежом

Нужен ли в российских школах полувыходной среди недели?

Эксперты уверены: мера позволит учащимся отдохнуть и повысит их продуктивность

Законодательное введение такого дня не требует серьезных изменений

Читать
закрыть

Можно ли заменить неотгуленные дни отпуска на выплаты?

Эксперты уточняют: все зависит от конкретного человека и ситуации на рынке

Однако при наличии выбора между оплатой и отдыхом многие предпочитают деньги

Читать
закрыть

Почему верующие стремятся прикоснуться к мощам Спиридона Тримифунтского?

Для многих нахождение в очереди становится полноценной частью паломничества

Читать
закрыть

Мертвых собак нашли в квартире заводчицы из Дзержинска

Жители дома на улице Чапаева пожаловались в полицию на трупный запах

Волонтеры утверждают, что часть животных от голода поедали друг друга

Читать
закрыть

Москвич стал импотентом из-за инъекции для увеличения полового члена

Эксперты уточняют: скорее всего, гиалуроном попали в кавернозные тела

Читать
закрыть

Почему россияне полюбили туры в Антарктиду?

Главное открытие в таком путешествии – целый континент с его природой, обитателями и красотой

Антарктида по впечатлениям превосходит даже Париж

Читать
закрыть

Почему услуга "мам" для студентов набирает популярность?

Такая помощница берет на себя все бытовые обязанности

Например, она доставляет лекарства из аптеки, готовит еду и привозит любимые напитки

Читать
закрыть

Москвича обвинили в попытке украсть дочь у бывшей жены

У школьницы диагностировали травму шеи и ушибы, у ее матери – ушибы спины, копчика и гематому

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика