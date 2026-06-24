Неизвестный направил лазерный луч на вольер с макакой Панчем в зоопарке Японии

Фото: ТАСС/AP/Hiro Komae

Неизвестный направил лазерный луч на вольер с обезьянами в японском зоопарке Итикава, где живет макака по кличке Панч. Видео инцидента появилось в японском сегменте X.

На кадрах видно, как кто-то направляет лазерный луч на вольер с обезьянами, а затем на самих животных. Пользователи предположили, что нарушителем был иностранец.

"Мы еще раз провели проверку, и на данный момент у японских макак, включая Панча, отклонений не наблюдается", – приводит РИА Новости заявление зоопарка.

Администрация зоопарка призвала посетителей сообщать ближайшему охраннику или сотруднику, если они заметят человека с лазерной указкой. Кроме того, запрещено использование вспышки при съемке. Нарушитель будет немедленно выведен с территории зоопарка.

При этом в мае полиция уже задерживала двух американцев за проникновение в вольер с обезьянами в зоопарке Итикава. Студент проник внутрь, облачившись в ростовую куклу и маску в виде смайлика, а второй молодой человек снимал это на видео.

Панч привлек внимание пользователей интернета в начале февраля. Он появился на свет в июле 2025 года, но его мать отказалась от него. В январе 2026-го детеныша перевели в вольер к другим макакам, но те встретили его враждебно.

Однако в середине марта посетители зоосада стали свидетелями зарождающейся дружбы детеныша и другой макаки. Они обнимались, чесали друг друга и играли на качелях-цепочках.