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24 июня, 15:16

Политика

В МИД РФ заявили, что санкциями нельзя обосновать задержание судов странами Европы

Фото: 123RF.соm/backyardproduction

Санкции Евросоюза против России юридически не могут быть оправданием для задержания судов. Об этом заявил директор правового департамента МИД РФ Максим Мусихин.

По его словам, "санкции" Евросоюза – это односторонние меры.

"Эти санкции не могут влиять юридически никак на режим конвенции (ООН по морскому праву. – Прим. ред.), на свободу судоходства", – приводит слова дипломата РИА Новости.

Мусихин подчеркнул, что Россия максимально использует политико-дипломатические методы, включая Совбез ООН, для защиты свободы судоходства.

Ранее таможенная служба Нидерландов задержала капитана судна, перевозившего грузы с товарами, транзит которых через Россию запрещен санкциями Евросоюза. Проверки велись на судне и ряде компаний в Нидерландах и Роттердаме. Всего во время досмотра были найдены запчасти для автомобилей, моторные масла, системы фильтрации воздуха и иные товары.

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