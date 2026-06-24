Три человека стали жертвами атаки ВСУ на жилой дом в Горловке

Фото: ТАСС/Дмитрий Ягодкин

Три жителя Горловки в ДНР погибли, одна женщина получила тяжелое ранение в результате атаки украинского беспилотника на жилой многоквартирный дом. Об этом заявил мэр города Иван Приходько.

"Одна женщина 1939 года рождения, парень, которого нашли буквально час назад, последний, он 2004 года. Вторая жительница 1972 или 1973 года рождения", – рассказал Приходько о погибших.

Атака произошла ночью 24 июня. Беспилотник, ударивший по пятиэтажному дому на Миллеровской улице, нес заряд с 12 килограммами тротила.

В момент удара там находились 10 жильцов, добавил начальник пожарно-спасательного отряда Горловки МЧС России Илья Кравчук. 7 из них смогли покинуть здание по сохранившемуся лестничному маршу. По словам мэра, жильцы чувствует себя "более-менее", они не обращались за медицинской помощью.

После обрушения подъезда начался пожар, его площадь составила 200 квадратных метров. К настоящему моменту огонь удалось потушить. Подъезд здания был полностью разрушен, дом будут сносить. Приходько подчеркнул, что угрозы обрушения других подъездов нет, но в них есть выбитые стекла.

Мужчина по имени Владимир, который живет в соседнем доме, уточнил в беседе с ТАСС, что жертвами удара стали бабушка и внук. Последний недавно пришел из армии. Пострадавшей оказалась их дочь и мама.

В понедельник, 22 июня, стало известно об атаке Вооруженных сил Украины на пассажирский автобус в Калининском районе Горловки. Вражеский беспилотник сбросил на транспортное средство взрывоопасный предмет. По последним данным, пострадали 17 человек.