Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

24 июня, 15:51

Происшествия

Три человека стали жертвами атаки ВСУ на жилой дом в Горловке

Фото: ТАСС/Дмитрий Ягодкин

Три жителя Горловки в ДНР погибли, одна женщина получила тяжелое ранение в результате атаки украинского беспилотника на жилой многоквартирный дом. Об этом заявил мэр города Иван Приходько.

"Одна женщина 1939 года рождения, парень, которого нашли буквально час назад, последний, он 2004 года. Вторая жительница 1972 или 1973 года рождения", – рассказал Приходько о погибших.

Атака произошла ночью 24 июня. Беспилотник, ударивший по пятиэтажному дому на Миллеровской улице, нес заряд с 12 килограммами тротила.

В момент удара там находились 10 жильцов, добавил начальник пожарно-спасательного отряда Горловки МЧС России Илья Кравчук. 7 из них смогли покинуть здание по сохранившемуся лестничному маршу. По словам мэра, жильцы чувствует себя "более-менее", они не обращались за медицинской помощью.

После обрушения подъезда начался пожар, его площадь составила 200 квадратных метров. К настоящему моменту огонь удалось потушить. Подъезд здания был полностью разрушен, дом будут сносить. Приходько подчеркнул, что угрозы обрушения других подъездов нет, но в них есть выбитые стекла.

Мужчина по имени Владимир, который живет в соседнем доме, уточнил в беседе с ТАСС, что жертвами удара стали бабушка и внук. Последний недавно пришел из армии. Пострадавшей оказалась их дочь и мама.

В понедельник, 22 июня, стало известно об атаке Вооруженных сил Украины на пассажирский автобус в Калининском районе Горловки. Вражеский беспилотник сбросил на транспортное средство взрывоопасный предмет. По последним данным, пострадали 17 человек.

Читайте также


происшествиярегионы

Стоит ли покупать электрокар в 2026 году?

Причины связаны с ситуацией с бензином

Также содержание электромобиля обходится дешевле

Читать
закрыть

Почему россияне увлеклись экстремальными забегами и чем это опасно?

На подобных соревнованиях голеностоп и колени испытывают сильную нагрузку

Читать
закрыть

Как может измениться семейная ипотека с 1 июля 2026 года?

Обсуждается отказ от универсальной ставки 6% в пользу дифференцированного подхода

Читать
закрыть

Почему молодежь перестала ходить в гости?

Общение на нейтральной территории позволяет закончить разговор под любым предлогом

Читать
закрыть

Почему зумеры стремятся стать нишевыми?

Термин используют для описания всего нестандартного и уникального

Читать
закрыть

Почему россияне не хотят становиться руководителями?

Причина в нежелании обрекать себя на проблемы и дополнительную ответственность

Также нужно осваивать определенные навыки

Читать
закрыть

Станут ли смерчи нормой для столичного региона?

С научной точки зрения в мире наблюдается учащение всевозможных погодных аномалий

Читать
закрыть

Чем опасны таблетки для снижения расхода топлива в машине?

Использование таблеток-присадок способно привести к дорогостоящему ремонту

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика