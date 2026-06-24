Один человек погиб в Белгородской области при атаке ВСУ

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Один человек погиб, еще один пострадал в Белгородской области в результате атак ВСУ. Об этом сообщили в оперштабе региона в MAX.

Мужчина скончался на месте от детонации беспилотника в хуторе Приветном.

"Женщину, получившую слепое осколочное ранение спины, бригада скорой доставила в Валуйскую ЦРБ", – говорится в сообщении.

Ранее 67-летняя женщина погибла при атаке БПЛА ВСУ в Тимском районе Курской области. Под удар попало село 1-е Выгорное, при этом Тимский район не является приграничным.

Кроме того, ВСУ атаковали пассажирский автобус в Калининском районе Горловки в ДНР. Сначала сообщалось о 12 пострадавших, однако позднее их число увеличилось до 15.