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Женщина погибла при атаке БПЛА ВСУ в Тимском районе Курской области, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.

Он отметил, что под удар попало село 1-е Выгорное, при этом Тимский район не является приграничным. На месте от минно-взрывной травмы погибла 67-летняя местная жительница. В это время в соседнем доме находились мама с ребенком, они не пострадали.

Глава региона выразил соболезнования родным погибшей и отметил, что будет оказана вся необходимая помощь. Хинштейн также подчеркнул, что подлости нацистов нет никаких объяснений.

"И здесь налицо циничные, зверские действия против мирных курян. Расплата за такое последует непременно", – заключил губернатор.

Ранее в Белгородской области украинский FPV-дрон ударил по автобусу. Пострадавшего водителя доставили в больницу в тяжелом состоянии, однако врачи, боровшиеся за его жизнь, не смогли его спасти.

