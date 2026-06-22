Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

00:33

Происшествия

Жительница Горловки погибла при подрыве боеприпаса ВСУ

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Мирная жительница погибла в Горловке в ДНР в результате взрыва украинского боеприпаса. Об этом сообщил мэр города Иван Приходько.

"Мирная жительница Горловки погибла в результате детонации суббоеприпаса ВФУ типа "колокольчик". Вечная память невинно убиенной. Соболезнования родным и близким", – сообщил Приходько.

Ранее украинский дрон рухнул на крышу жилого дома в центре Севастополя. В результате случившегося никто не пострадал. Территория была оцеплена, а жильцов дома эвакуировали в пункт временного размещения. Спустя время боевая часть дрона была обезврежена, поэтому людям разрешили вернуться в квартиры.

В Запорожской области рейсовый автобус был поврежден осколками нейтрализованного дрона. Инцидент произошел на трассе Р-280, когда автобус выезжал из села Кирпичное. В результате повреждения выявлены в боковой части. Также были выбиты стекла.

Путин назвал борьбу с дронами одной из важнейших задач

Читайте также


происшествиярегионы

Почему зумеры боятся телефонных звонков по работе?

Такие контакты воспринимаются как вторжение в личное пространство

Читать
закрыть

Как ограничения в Крыму повлияют на туристов летом 2026 года?

Глава Крыма приостановил прием детей в местные летние лагеря и места оздоровления

Количество новых бронирований в Крым уменьшилось на 25–50%

Читать
закрыть

Почему зумеры выдумывают себе болезни?

Жительница столицы попала в отделение гнойной хирургии после похода в салон

Читать
закрыть

Почему зумеры выдумывают себе болезни?

В этом виноваты беспрецедентный уровень тревожности, чувство неопределенности и интернет

Читать
закрыть

Грозит ли России мировой сахарный кризис?

Природное явление Эль-Ниньо грозит снижением урожая сахарного тростника в Индии и Таиланде

Эксперты уверены: РФ полностью обеспечивает себя сахарной свеклой

Читать
закрыть

Почему путешественники увлеклись литературным туризмом?

Людям удается чаще читать лишь в отпуске из-за ежедневной рутины и фоновой тревоги

Читать
закрыть

Как подорожание техники Apple отразится на российском рынке?

Тим Кук сообщил, что компания вынуждена пойти на повышение цен

Эксперты уверены: сильное увеличение стоимости повлечет за собой резкое падение спроса

Читать
закрыть

Почему москвичи стали тренироваться в фитнес-капсулах?

Пользователям доступна опция персонального тренера, который подключается к занятию удаленно

Некоторым комфортнее заниматься в одиночестве, включая собственную музыку

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика