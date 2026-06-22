Жительница Горловки погибла при подрыве боеприпаса ВСУ

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Мирная жительница погибла в Горловке в ДНР в результате взрыва украинского боеприпаса. Об этом сообщил мэр города Иван Приходько.

"Мирная жительница Горловки погибла в результате детонации суббоеприпаса ВФУ типа "колокольчик". Вечная память невинно убиенной. Соболезнования родным и близким", – сообщил Приходько.

Ранее украинский дрон рухнул на крышу жилого дома в центре Севастополя. В результате случившегося никто не пострадал. Территория была оцеплена, а жильцов дома эвакуировали в пункт временного размещения. Спустя время боевая часть дрона была обезврежена, поэтому людям разрешили вернуться в квартиры.

В Запорожской области рейсовый автобус был поврежден осколками нейтрализованного дрона. Инцидент произошел на трассе Р-280, когда автобус выезжал из села Кирпичное. В результате повреждения выявлены в боковой части. Также были выбиты стекла.