Беспилотник ВСУ упал на крышу многоквартирного жилого дома в центре Севастополя

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Украинский дрон рухнул на крышу жилого дома в центре Севастополя. Об этом сообщил глава города Михаил Развожаев в мессенджере MAX.

Атака БПЛА была отражена силами РЭБ утром 21 июня. В результате падения беспилотника на крышу дома никто не пострадал.

"Беспилотник, предварительно, с полным боезарядом", – уточнил Развожаев.

В связи с этим территория была оцеплена, а жильцов дома эвакуировали в пункт временного размещения. Спустя время боевая часть дрона была обезврежена, поэтому людям разрешили вернуться в квартиры. Взрывоопасный предмет вывезли на полигон для уничтожения.

В свою очередь, оперштаб Белгородской области сообщил в MAX, что еще один украинский дрон атаковал жилой дом в городе Строитель. В результате никто не пострадал.

Из-за детонации в одной из квартир загорелся балкон, однако пожар был оперативно потушен. Также в здании повреждены фасад и окна. На месте происшествия задействованы оперативные службы.

В ночь на 21 июня Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали дронами Керченский полуостров. В результате 4 человека погибли, еще 28 пострадали. Также был атакован паром "Панагия", из-за чего один гражданин погиб и еще один получил ранения.

На этом фоне паромные перевозки через Керченскую переправу были временно приостановлены. Водителям большегрузов предложили воспользоваться альтернативным сухопутным маршрутом – через трассу Р-280, которая проходит через Ростов-на-Дону, Таганрог, Мариуполь, Мелитополь и Симферополь.

Кроме того, на территории нефтяного терминала в поселке Чушка произошел пожар, который уже ликвидируют. Помимо этого, еще в двух муниципалитетах края обломки БПЛА упали возле частных домов. В результате в станице Фастовецкой повреждено остекление и стена летней кухни, а в станице Успенской оказалась нарушена конструкция кровли жилья. При этом никто не пострадал.

