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06 августа, 12:47

Происшествия

Автомобиль влетел в толпу пешеходов в Омске

Фото: телеграм-канал "Омск_путеводитель"

Автомобиль влетел в толпу пешеходов в Омске. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Омской области.

По предварительным данным, водитель автомобиля LADA Granta ехал по улице Масленникова, однако в районе пересечения с проспектом Карла Маркса не справился с управлением и выехал на островок безопасности, сбив людей.

В результате пострадали 7 пешеходов и сам водитель – их с травмами различной степени тяжести доставили в медицинские учреждения.

Прокуратура уже взяла на контроль ход проверки. В ведомстве подчеркнули, что после установления степени тяжести вреда здоровью будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела.

В свою очередь, региональное управление МВД РФ добавило, что сотрудники полиции работают на месте ЧП. Проводится проверка.

Также оперативные службы заявили ТАСС, что, предварительно, ДТП произошло после того, как у 64-летнего водителя автомобиля стало плохо с сердцем.

Ранее 3 человека пострадали в аварии с рейсовым автобусом, который съехал в кювет в Хабаровском крае. В числе пострадавших семилетний ребенок.

До этого 11 человек пострадали в ДТП с пассажирским автобусом в городе Братске Иркутской области. Пострадавшие были доставлены в больницу. Двое из них находятся в тяжелом состоянии.

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