Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий​

В Москве завершились выборы депутатов Государственной думы, в 20:00 все избирательные участки закрылись. Об этом сообщил Общественный штаб по наблюдению за выборами в столице.

При этом система электронного голосования будет принимать голоса избирателей, которые успели получить бюллетень в последний момент, в течение еще 15 минут.

"Сегодня, в финальный день голосования (20 сентября 2026 года. – Прим. ред.), мы столкнулись с самыми активными и масштабными внешними кибератаками на систему электронного голосования", – добавил руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Вадим Ковалев.

Он отметил, что речь идет в том числе об атаках на систему электронного списка избирателей, которая отвечает за выдачу бумажных бюллетеней на участках.

Тем не менее использование различных механик и технологий для воздействия на инфраструктуру и систему московского электронного голосования привели только к замедлению работы. Ситуация не повлияла на общий ход выборов, подчеркнул Ковалев.

Выборы в Госдуму и Совет депутатов муниципального округа Щукино проходили в течение трех дней. Голосование началось в 08:00 18 сентября с открытием участков. В течение всех трех дней его ход не прекращался ни на минуту, а гражданам были доступны все способы голосования. Все голоса были корректно учтены.

Результаты станут известны после того, как будут подсчитаны все бюллетени: как бумажные, так и цифровые. Для этого пять хранителей частей ключа расшифрования электронного голосования собиерутся в Мосгоризбиркоме для проведения процедуры его соединения.

Ранее председатель ЦИК РФ Элла Памфилова заявила, что успешных кибератак на избирательную систему выявлено не было. При этом в дни голосования заблокировали более 100 миллионов потенциально опасных воздействий на ресурсы.

В Генпрокуратуре РФ добавили, что серьезных нарушений в рамках избирательной кампании в стране ведомство не зафиксировало.