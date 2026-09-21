Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

21 сентября, 13:38

Общество

Дожди разной интенсивности будут идти в Москве вплоть до 25 сентября

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Дожди разной интенсивности будут идти в Москве вплоть до пятницы, 25 сентября. Об этом РИА Новости рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

По его словам, во вторник, 22 сентября, в Москве и в области ожидается облачная с неустойчивыми прояснениями погода, вечером – гроза. Также пройдут кратковременные дожди.

"В сумерках плюс 11–14 (градусов. – Прим. ред.), в середине дня плюс 16–19 (градусов. – Прим. ред.), что на несколько градусов выше климатической нормы", – отметил синоптик.

В среду, 23 сентября, сохранится теплая погода, но увеличится количество дождей, особенно ночью, когда выпадет до 6–9 литров воды на метр площади. Температура днем составит 17–20 градусов. В четверг, 24 сентября, также пройдет схожий по интенсивности дождь.

"Холодный фронт понизит максимальную температуру до плюс 14–17 (градусов. – Прим. ред.), что соответствует текущей климатической норме", – добавил Тишковец.

При этом ясные дни в Москве и Центральной России стоит ожидать только в пятницу.

Ранее стало известно, что ночь на 21 сентября в столице стала третьей среди самых теплых с начала осени. Минимальная температура воздуха в городе составила 14,9 градуса. Все предыдущие ночи, при которых температура достигала 15 градусов и выше, наблюдались в первые пять дней сентября.

Затяжные дожди начнутся в Москве на этой неделе

Читайте также


обществопогодагород

Остеопаты для животных зарабатывают миллионы в РФ

Однако эксперты отметили, что после подобных процедур животное рискует получить травму или даже умереть

Читать
закрыть

Чем опасен зарубежный тренд борьбы с экземой?

Девушки, которые пытаются таким образом избавиться от акне, могут сделать только хуже

Читать
закрыть

Россияне начали скупать кнопочные телефоны ради "цифрового детокса"

Подобные девайсы прозвали "мобильниками выходного дня"

Эксперты уверены: покупку кнопочных телефонов можно назвать формой социального протеста

Читать
закрыть

Стоит ли ждать повторного бабьего лета в Москве?

Эксперты уточняют: последний день бабьего лета ожидается в Москве 21 сентября

На текущей неделе осень "постареет за считаные дни"

Читать
закрыть

Банки ужесточили проверки расходов потенциальных банкротов

Кредиторы смотрят повседневные траты от поездок на такси и заказов еды до дорогих путешествий

Цель – выяснить, располагает ли заемщик реальными средствами для погашения задолженности

Читать
закрыть

Нужен ли в российских школах полувыходной среди недели?

Эксперты уверены: мера позволит учащимся отдохнуть и повысит их продуктивность

Законодательное введение такого дня не требует серьезных изменений

Читать
закрыть

Можно ли заменить неотгуленные дни отпуска на выплаты?

Эксперты уточняют: все зависит от конкретного человека и ситуации на рынке

Однако при наличии выбора между оплатой и отдыхом многие предпочитают деньги

Читать
закрыть

Почему верующие стремятся прикоснуться к мощам Спиридона Тримифунтского?

Для многих нахождение в очереди становится полноценной частью паломничества

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика