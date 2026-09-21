Дожди разной интенсивности будут идти в Москве вплоть до 25 сентября

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Дожди разной интенсивности будут идти в Москве вплоть до пятницы, 25 сентября. Об этом РИА Новости рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

По его словам, во вторник, 22 сентября, в Москве и в области ожидается облачная с неустойчивыми прояснениями погода, вечером – гроза. Также пройдут кратковременные дожди.

"В сумерках плюс 11–14 (градусов. – Прим. ред.), в середине дня плюс 16–19 (градусов. – Прим. ред.), что на несколько градусов выше климатической нормы", – отметил синоптик.

В среду, 23 сентября, сохранится теплая погода, но увеличится количество дождей, особенно ночью, когда выпадет до 6–9 литров воды на метр площади. Температура днем составит 17–20 градусов. В четверг, 24 сентября, также пройдет схожий по интенсивности дождь.

"Холодный фронт понизит максимальную температуру до плюс 14–17 (градусов. – Прим. ред.), что соответствует текущей климатической норме", – добавил Тишковец.

При этом ясные дни в Москве и Центральной России стоит ожидать только в пятницу.

Ранее стало известно, что ночь на 21 сентября в столице стала третьей среди самых теплых с начала осени. Минимальная температура воздуха в городе составила 14,9 градуса. Все предыдущие ночи, при которых температура достигала 15 градусов и выше, наблюдались в первые пять дней сентября.