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21 сентября, 15:51

Мэр Москвы

Собянин пошутил про ежегодный перенос столицы России в разные регионы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин​

Сергей Собянин в ходе пленарной сессии Московского финансового форума ответил шуткой на вопрос министра финансов РФ Антона Силуанова о том, как сделать жизнь в регионах такой же комфортной и уютной, как в столице.

Мэр отметил, что "рецепты раздавать" не будет.

"Первое, что просится на ум. <...> Ну, наверное, каждый год переносить столицу нашей Родины в разные регионы, и, глядишь, все счастливо заживут. Но, как показала практика в ряде стран, это ни к чему не приводит", – сказал Собянин.

Также градоначальник рассказал , что столичные власти не сокращали расходы на развитие города даже в кризисные времена. По его словам, благодаря тому, что развитие столицы не останавливалось, властям удалось добавить больше ресурсов в социальную сферу. Кроме того, это положительно повлияло и на инвестиции.

Как указал мэр, чтобы выстроить стратегию развития, необходимо принимать тяжелые, смешанные и ответственные решения.

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