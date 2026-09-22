Трамп подаст апелляцию на иск CNN, MSNOW и Politico

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Президент США Дональд Трамп заявил, что подаст апелляцию на судебный иск телеканалов CNN и MSNOW, а также издания Politico, которые требуют восстановить им доступ в Белый дом. Об этом он написал в соцсети Truth Social.

"Мы подадим апелляцию, потому что людям из "фейковых новостей" и изданиям, которые пишут только негативно и нарушают нашу национальную безопасность, публикуя ложные и клеветнические материалы с неизвестными "источниками", не должно быть разрешено посещать самое важное учреждение в мире", – отметил Трамп.

Президент назвал журналистов, работающих в таком ключе, "третьесортными клоунами", которые намеренно искажают и передергивают факты. По его словам, практически любой материал о нем подается в негативном и ложном свете и представляет опасность для США.

"Какими бы великими ни были мои достижения, они их принижают и унижают", – пожаловался Трамп.

Президент США объявил о лишении допуска в Белый дом журналистов CNN, MSNBC и Politico 18 сентября. Он также пригрозил, что за этими тремя изданиями последуют другие СМИ.

Отдельно Трамп упомянул Politico, обвинив издание в коррупции. По его словам, администрация бывшего президента Джо Байдена оформила на газету "незаконную, нелепую подписку" на рекордную сумму в 8 миллионов долларов, которая поступала непосредственно от правительства США.