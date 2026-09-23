Джиган назвал ложью сообщения о стрельбе и возможном лишении родительских прав

Фото: телеграм-канал Mash

Рэпер Джиган (настоящее имя – Денис Устименко-Вайнштейн. – Прим. ред.) после распространившегося в соцсетях инцидента со стрельбой подтвердил, что проходит лечение в Израиле. Об этом он заявил в беседе с порталом Super.

При этом, по словам музыканта, распространившееся видео не имеет отношения к реальным событиям, так как это были съемки для нового трека.

"Это ложь и провокация. Пусть пишут что хотят. Я снимал сниппет, а хейтеры все перекрутили", – рассказал Джиган.

Рэпер также ответил, не опасается ли он, что после таких новостей может подняться вопрос о лишении его родительских прав. Джиган заявил, что лечение в реабилитационном центре не может быть использовано против него.

"Как вранье можно использовать против меня? Рехаб – это же неплохо. Я нахожусь в Израиле, на Святой земле, для того чтобы духовно наполняться. У меня все хорошо", – добавил артист.

Ранее в Сети появились кадры, на которых Джиган в нетрезвом виде стреляет из пневматической винтовки, похожей на "Сайгу-9", в коттеджном поселке "Шато Соверен" под подмосковным Красногорском. По утверждению СМИ, один охранник получил ранения руки и ноги, а сам артист около 10 часов не выпускал персонал из дома, пока дети прятались и звонили матери – экс-супруге рэпера Оксане Самойловой.

Рэпер проходит в элитном рехабе базовый курс от зависимости примерно за 2 миллиона рублей. При необходимости лечение продлят. Год назад там же пять месяцев лечился артист Моргенштерн (полное имя – Алишер Моргенштерн, признан иноагентом в РФ), потративший почти 5,8 миллиона.