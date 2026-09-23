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23 сентября, 14:47

Общество

В Долгопрудном ветеринары помогли вывести птенца редкого попугая какаду-инка

Фото: msh.mosreg.ru

В Долгопрудном ветеринарные врачи помогли вывести птенца попугая редкой породы какаду-инка (Cacatua leadbeateri). Об этом сообщила пресс-служба Минсельхоза области.

Этот вид какаду является одним из самых красивых и малочисленных в мире. Специалисты Долгопрудненской участковой ветеринарной лечебницы вместе с местным заводчиком экзотических птиц искусственно вывели птенца с использованием профессионального инкубатора, полностью проконтролировав процесс от закладки яйца до самого появления.

Для самого заводчика это уже второй подтвержденный случай успешного выведения породы. Первый был в 2023 году.

"На всех этапах ветеринарные врачи следили за соблюдением санитарных норм, что позволило сохранить здоровье птенца и исключить риск распространения инфекций", – говорится сообщении.

В Госветслужбе Московской области уточнили, что при искусственной инкубации яиц редких попугаев необходим постоянный контроль температурного и влажностного режимов. Это связано с тем, что эмбрион может погибнуть даже из-за небольшого отклонения.

Отдельное внимание было уделено юридической стороне вопроса – специалисты официально подтвердили рождение птицы, что необходимо для ее последующей легализации и оформления документов.

Какаду-инка обитает в Австралии и отличается высоким подвижным хохолком красного, розового и желтого цветов. Этот вид также занесен в Международную Красную книгу, а продажа строго регулируется международным соглашением СИТЕС, поэтому каждое успешное разведение в неволе особенно ценно для сохранения его популяции.

Ранее в Бутовской ветеринарной клинике прооперировали 3,5-летнего джек-рассел-терьера, который проглотил инородное тело. Хозяева обратились в клинику после того, как у пса по кличке Тимон в течение суток не прекращалась рвота.

Его направили на УЗИ и рентген, где специалист Ольга Комарова обнаружила в желудочно-кишечном тракте собаки круглый предмет. Сейчас Тимон чувствует себя хорошо. Молодой организм собаки быстро восстанавливается после операции.

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