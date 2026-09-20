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20 сентября, 14:42

Город

У пары потто в Московском зоопарке родился детеныш

Фото: пресс-служба департамента культуры города Москвы

Детеныш потто появился на свет в Московском зоопарке. Его родителями стали пара Норис и Нелия, передает портал мэра и правительства столицы.

Пол малыша можно будет узнать только в октябре, когда он немного подрастет и окрепнет. Тогда ветеринары смогут его осмотреть.

Сейчас детеныш в основном питается материнским молоком, но в его рацион уже начинают включать взрослый корм – манго, бананы и другие фрукты. Старшие особи питаются также овощами, корнеплодами, саранчой, сверчками.

Потто являются ночными древесными приматами из семейства лориевых, которых можно встретить в тропических лесах Западной Африки. Международный союз охраны природы присвоил виду статус уязвимого. Их вольер в Московском зоопарке оборудован так, чтобы имитировать естественную среду – там есть стволы бамбука и стебли лиан.

Директор Московского зоопарка Светлана Акулова рассказала, что год назад у этой же пары родился детеныш Нейтон, однако мать не стала ухаживать за ним. Тогда зоологам пришлось самостоятельно выкармливать малыша из пипетки каждые три часа, делать массаж и вычесывать щеточкой. Сейчас же Нелия начала выполнять свои материнские обязанности, поэтому вмешиваться специалисты зоосада не собираются.

Ранее в Московском зоопарке на свет появились детеныши кустарниковых собак. Они уже совершают прогулки вместе с другими членами семейства. В теплую погоду их можно увидеть в вольере на старой территории, а при похолодании они уходят во внутренние теплые домики.

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