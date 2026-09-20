Водитель московского трамвая: ДЭГ позволило проголосовать во время рабочего дня

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Водитель московского трамвая Александр Бобер поделился, что электронный формат голосования позволил ему отдать свой голос, не отрываясь от работы.

Он рассказал, что воспользовался порталом mos.ru в перерыве между рейсами. По словам Бобра, процедура занимает считанные минуты и не мешает рабочему графику.

Голосование на выборах в Госдуму и совмещенных с ними кампаниях стартовало в России 18 сентября и завершится 20-го числа. Явка избирателей на федеральной платформе ДЭГ от числа зарегистрированных граждан уже достигла 86%.

К 13:00 по московскому времени в онлайн-режиме проголосовали 3 490 773 человека. Всего было зарегистрировано свыше 4 миллионов заявлений на участие в ДЭГ.

