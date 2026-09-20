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20 сентября, 14:11

Политика

Московский фельдшер: ДЭГ дает возможность сделать выбор быстро и удобно

Фото: Департамент здравоохранения г. Москвы

Дистанционное электронное голосование (ДЭГ) позволяет сделать выбор быстро и удобно, рассказал Агентству "Москва" фельдшер скорой медицинской помощи, финалист конкурса "Московские мастера" по профессии "Лучший фельдшер" Дмитрий Хромов.

Хромов отметил, что работа сотрудников скорой помощи представляет собой постоянное движение: вызовы, дежурства, спасенные жизни. При таком ритме на важные дела время остается не всегда. Однако сейчас в Москве есть возможность проголосовать онлайн, не тратя лишних сил.

Он также отметил, что цифровизация активно вошла в жизнь москвичей и затронула все сферы, включая голосование. Современные технологии и электронные сервисы позволяют сделать выбор даже в онлайн-формате.

Хромов призвал не оставаться равнодушными, отметив, что каждый голос вносит вклад в развитие медицины, поддержку людей, которые каждый день спасают жизни, и в будущее страны.

"Это поможет развиваться России, а значит – и медицине, и скорой помощи", – подчеркнул он.

Голосование на выборах в Госдуму и совмещенных с ними кампаниях продолжается в России до 20 сентября. Владимир Путин, Сергей Собянин и пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков уже проголосовали, выбрав электронный способ.

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