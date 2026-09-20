Слуцкий, Зюганов и Даванков проголосовали на выборах в Госдуму

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Главы трех думских партий – лидеры ЛДПР, КПРФ и "Новых людей" Леонид Слуцкий, Геннадий Зюганов и Владислав Даванков – проголосовали на парламентских выборах в Москве. Об этом сообщает ТАСС.

Свои голоса они решили отдать на избирательных участках. Слуцкий пришел на участок в здании школы № 1236 имени С. В. Милашенкова, а Даванков – на участок № 9003 в Общественном штабе наблюдения за выборами в столице. Где проголосовал Зюганов, не уточняется.

По словам лидера КПРФ, выборы 2026 года отличаются от предыдущих, поскольку проходят в условиях боевых действий, что накладывает на весь избирательный процесс особую ответственность. Даванков также подчеркнул важность участия в процедуре.

"Важно, чтобы каждый вышел с участка с одной мыслью – я повлиял на будущее своей страны. Не кто-то за меня, а я сам", – добавил Даванков.

Голосование на выборах в Госдуму и совмещенных с ними кампаниях проходит в России до 20 сентября. Свои голоса уже отдали Владимир Путин, Сергей Собянин и пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Они выбрали электронный способ.

В число проголосовавших также вошли глава МИД России Сергей Лавров, зампред Совбеза Дмитрий Медведев, премьер-министр Михаил Мишустин, председатель Госдумы Вячеслав Володин и другие.

