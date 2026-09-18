Мишустин проголосовал онлайн на выборах в Госдуму

Фото: MAX/"Правительство. Главное"

Премьер-министр России Михаил Мишустин в онлайн-формате проголосовал на выборах в Госдуму. Кадры опубликованы в канале правительства РФ в MAX.

Мишустин принял участие в голосовании из своего рабочего кабинета.

Также свой голос отдали Владимир Путин, Сергей Собянин, глава МИД Сергей Лавров, зампред Совбеза Дмитрий Медведев, глава Минпросвещения Сергей Кравцов и многие другие.

Голосование на выборах в Госдуму и совмещенных с ними кампаниях началось в России 18 сентября и продлится до 20-го числа. В Москве открыто 1 443 избирательных участка.