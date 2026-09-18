18 сентября, 15:41Политика
Мишустин проголосовал онлайн на выборах в Госдуму
Фото: MAX/"Правительство. Главное"
Премьер-министр России Михаил Мишустин в онлайн-формате проголосовал на выборах в Госдуму. Кадры опубликованы в канале правительства РФ в MAX.
Мишустин принял участие в голосовании из своего рабочего кабинета.
Также свой голос отдали Владимир Путин, Сергей Собянин, глава МИД Сергей Лавров, зампред Совбеза Дмитрий Медведев, глава Минпросвещения Сергей Кравцов и многие другие.
Голосование на выборах в Госдуму и совмещенных с ними кампаниях началось в России 18 сентября и продлится до 20-го числа. В Москве открыто 1 443 избирательных участка.
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