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18 сентября, 15:39

Политика

Артист Михаил Турецкий сравнил народ России с хором, где каждый голос имеет значение

Фото: телеграм-канал "Михаил Турецкий"

Народный артист России, основатель группы "Хор Турецкого" Михаил Турецкий сравнил народ России с хором, где каждый голос имеет значение.

Артист посетил избирательный участок № 182, расположенный в Якиманском переулке в Москве, и проголосовал на выборах депутатов Государственной думы. Он подчеркнул, что каждый гражданин, который верит в свою страну, должен принять участие в голосовании, чтобы определить ее будущее.

"Все мы часть большой, великой России. <...> Кому не все равно, где будем жить мы и наши дети, те должны быть на избирательном участке, потому что в единстве нашего выбора – сила великой страны", – сказал Турецкий.

Он добавил, что, пока народ России един, он непобедим.

Свой голос ранее отдали Владимир Путин, глава МИД Сергей Лавров, зампред Совбеза Дмитрий Медведев, джазмен Игорь Бутман и многие другие.

Голосование на выборах в Госдуму и совмещенных с ними кампаниях началось в России 18 сентября и продлится до 20-го числа. В Москве открыто 1 443 избирательных участка.

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