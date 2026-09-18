Все 1 443 избирательных участка в Москве открылись вовремя

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин​

Все 1 443 избирательных участка на выборах депутатов Госдумы в Москве открылись вовремя, сообщила председатель Московской городской избирательной комиссии Ольга Кириллова на утреннем брифинге в Общественном штабе по наблюдению за выборами.

Кириллова также указала на то, что участки открылись без нарушений.

Голосование на выборах в Госдуму и совмещенных с ними кампаниях стартовало по всей России 18 сентября и продлится до 20 сентября.

В Москве зарегистрировано более 7,8 миллиона избирателей. Кроме депутатов Госдумы, жители района Щукино в эти дни выбирают муниципальных депутатов. Проголосовать можно через дистанционное электронное голосование (ДЭГ), электронный терминал или бумажный бюллетень.

В настоящее время онлайн проголосовали более 1 миллиона избирателей. За 1 час и 3 минуты в столице электронно проголосовали 500 025 человек.

