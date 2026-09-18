Пентагон опубликовал видео с НЛО, который развил скорость почти до 805 км/ч

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Пентагон обнародовал пятиминутную запись, на которой запечатлен НЛО, двигавшийся со скоростью 500 миль в час (почти 805 километров в час). Соответствующее видео включили в шестой пакет архивных данных об НЛО.

Пояснительная записка указывает, что съемка велась в 2024 году на Ближнем Востоке. Объект представлял собой белую круглую сферу, парящую над сушей и водой.

Ранее оборонное ведомство США разрешило действующим и бывшим военнослужащим, сотрудникам и подрядчикам ведомства передавать секретные данные о неопознанных аномальных явлениях уполномоченным чиновникам. Новое разрешение позволяет разглашать информацию представителям президентской рабочей группы PURSUE без риска гражданских или административных санкций.

Этот шаг призван создать механизм для анализа и возможного рассекречивания документов, касающихся аномальных явлений, что полностью соответствует требованию президента США Дональда Трампа обеспечить всестороннюю прозрачность в вопросах, связанных с ними.

