Алиханов: возможность продаж самолетов РФ за рубеж появится с 2030–2031 годов

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Глава Минпромторга России Антон Алиханов заявил, что возможность продаж российских самолетов за рубеж появится с 2030–2031 годов. Об этом он сообщил в эфире Первого канала.

"Производственной мощности нам будет достаточно, чтобы какую-то часть в экспортные контракты погружать и зарабатывать дополнительно на этом", – сказал Алиханов.

Ранее Владимир Путин сообщил, что поставки среднемагистральных самолетов МС-21 авиакомпании "Аэрофлот" должны начаться в 2027 году. Сейчас в производстве находятся 18 таких машин.

Кроме того, по словам главы государства, до 2030 года в стране должно быть модернизировано не менее 75 аэропортов. Это более трети всей аэропортовой сети России.