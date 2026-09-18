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18 сентября, 18:43

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NL Times: кража наушников помогла найти подозреваемого в убийстве в Колумбии

В Колумбии кража наушников помогла полиции найти подозреваемого в убийстве

Фото: 123RF.com/fototocam

В Колумбии полиция задержала подозреваемого в убийстве гражданки Нидерландов благодаря украденным наушникам. Об этом сообщает NL Times.

По данным издания, жертвой оказалась 41-летняя Марлис Генц из города Схаген. Она исчезла 25 мая в туристическом городке Салеро в департаменте Киндио. Женщина покинула хостел и отправилась в поход по кофейным плантациям, однако до места назначения не дошла. Тело обнаружили через шесть дней в небольшом озере неподалеку.

Выяснилось, что 38-летний гражданин Венесуэлы Эдуардо Рамиро Мендоса Наре похитил у жертвы вещи, в том числе наушники AirPods. После этого он уехал в Медельин, расположенный примерно в 275 километрах от места преступления, и продал их.

После этого он вернулся в Салеро, не зная, что украденные наушники уже помогли полиции выйти на его след. Кража наушников, по данным следствия, стала ключевым доказательством, позволившим полиции установить его личность.

Мужчину задержали в центре Салеро, где он работал в поварском цехе. Помимо убийства, ему инкриминируют кражу с отягчающими обстоятельствами. В прокуратуре отметили, что в ходе расследования использовались показания свидетелей, записи с камер и анализ видеоматериалов.

Власти департамента Киндио ранее предлагали вознаграждение в 30 миллионов колумбийских песо (около 700 тысяч рублей) за информацию, которая поможет найти виновных.

Ранее правоохранители в Бразилии задержали серийного убийцу, на счету которого может быть 80 жертв. В момент задержания он был одет в женское платье, а на руках у него находился двухлетний ребенок. Также мужчина был в парике и темных очках.

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