Депутат Пилипенко оценила идею сделать среду полувыходным днем для школьников в РФ

В России предложили ввести полувыходной по средам во всех школах, чтобы уменьшить нагрузку на учеников. Насколько это целесообразно и как может отразиться на успеваемости, разбиралась Москва 24.
Небольшая передышка
Введение в РФ полувыходного школьного дня по средам позволит учащимся отдохнуть, а также повысить их продуктивность во второй половине недели, заявил заместитель секретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб.
По его словам, данный подход активно применяется за границей, помогая гибко распределять объем занятий в зависимости от возраста учеников.
Комментируя инициативу, член комитета Госдумы по науке и высшему образованию Ольга Пилипенко в беседе с Москвой 24 отметила, что законодательное введение такого полувыходного дня не требует серьезных изменений. Школы имеют право самостоятельно составлять графики учебных занятий.
По ее мнению, инициатива имеет право на жизнь, однако вызывает вопрос, как в таком случае распределится нагрузка, которая была запланирована на полувыходной день. Не исключено, что если среда станет облегченной, то четверг, пятница и суббота окажутся более загруженными, отметила Пилипенко. Важно, чтобы везде был оптимальный подход и равновесие.
Главное – чтобы соблюдались федеральные стандарты, которые уже утверждены, а срезы по качеству знаний показывали адекватные результаты, подчеркнула Пилипенко.
"Мозг любит нагружаться"
При этом продуктивность школьников зависит не от введения полувыходного, а от равномерного распределения нагрузки, уверена практикующий психолог, преподаватель психологии, детский нейропсихолог Кира Макарова.
"Для детской психики крайне необходимо не переутомляться. Но чаще бывает так, что ученик устал от школы не от того, чем занимается там, а от того, что дома родители дают дополнительный материал в большом количестве и просто нет времени перевести дух. Обычно именно это сказывается на том, что дети не хотят учиться", – сказала нейропсихолог в разговоре с Москвой 24.
Она добавила, что у ребенка и так есть расписание, уроки, которые он посетил, а также обязательное домашнее задание, которое формирует ответственность и умение закреплять материал. Поэтому для понимания целесообразности полувыходного прежде всего нужно провести исследование.
Эксперт добавила, что мозг в целом любит нагружаться: он нуждается в информации, деятельности, которая постоянно чему-то обучает.
"Когда в учебе все хорошо, это обеспечивает гармоничное развитие личности и психики в целом. Дети очень любознательны, особенно в младшем школьном возрасте, и надо всячески поощрять это. А дополнительный полувыходной, на мой взгляд, может расхолаживать", – указала специалист.
Однако не стоит забывать, что перегрузка нервной системы дает плохой сон и низкую успеваемость. Поэтому разумнее равномерно распределять задачи, давать ребенку заниматься дополнительно в кружках, чтобы он чувствовал себя успешным, и предоставлять возможности для отдыха и игры дома. Это и будет обеспечивать его успешную деятельность, заключила Макарова.