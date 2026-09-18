Депутат Пилипенко оценила идею сделать среду полувыходным днем для школьников в РФ

В России предложили ввести полувыходной по средам во всех школах, чтобы уменьшить нагрузку на учеников. Насколько это целесообразно и как может отразиться на успеваемости, разбиралась Москва 24.

Небольшая передышка

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Введение в РФ полувыходного школьного дня по средам позволит учащимся отдохнуть, а также повысить их продуктивность во второй половине недели, заявил заместитель секретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб.

По его словам, данный подход активно применяется за границей, помогая гибко распределять объем занятий в зависимости от возраста учеников.





Владислав Гриб заместитель секретаря Общественной палаты РФ В ряде зарубежных стран, например во Франции, Бельгии и других, среда – менее загруженный школьный день, фактически полувыходной: занятия в младшей школе заканчиваются в 12 часов, в старшей – в 13 часов.

Комментируя инициативу, член комитета Госдумы по науке и высшему образованию Ольга Пилипенко в беседе с Москвой 24 отметила, что законодательное введение такого полувыходного дня не требует серьезных изменений. Школы имеют право самостоятельно составлять графики учебных занятий.

По ее мнению, инициатива имеет право на жизнь, однако вызывает вопрос, как в таком случае распределится нагрузка, которая была запланирована на полувыходной день. Не исключено, что если среда станет облегченной, то четверг, пятница и суббота окажутся более загруженными, отметила Пилипенко. Важно, чтобы везде был оптимальный подход и равновесие.





Ольга Пилипенко член комитета Госдумы по науке и высшему образованию Образовательные учреждения разные. Есть те, где большое количество детей, есть школы в регионах, где климат достаточно суровый и там, наверное, нужна передышка, потому что ребята приходят на занятия, преодолевают большие расстояния. Возможно, им нужно облегчить нагрузку. Но непонятно, как это отразится на качестве образования и общей занятости детей. Может быть, стоит создать пилотный проект в сложной местности, а также посмотреть в обычных условиях, будет работать такой подход или нет.

Главное – чтобы соблюдались федеральные стандарты, которые уже утверждены, а срезы по качеству знаний показывали адекватные результаты, подчеркнула Пилипенко.

"Мозг любит нагружаться"

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

При этом продуктивность школьников зависит не от введения полувыходного, а от равномерного распределения нагрузки, уверена практикующий психолог, преподаватель психологии, детский нейропсихолог Кира Макарова.

"Для детской психики крайне необходимо не переутомляться. Но чаще бывает так, что ученик устал от школы не от того, чем занимается там, а от того, что дома родители дают дополнительный материал в большом количестве и просто нет времени перевести дух. Обычно именно это сказывается на том, что дети не хотят учиться", – сказала нейропсихолог в разговоре с Москвой 24.

Она добавила, что у ребенка и так есть расписание, уроки, которые он посетил, а также обязательное домашнее задание, которое формирует ответственность и умение закреплять материал. Поэтому для понимания целесообразности полувыходного прежде всего нужно провести исследование.





Кира Макарова практикующий психолог, преподаватель психологии, детский нейропсихолог Дети приходят в образовательное учреждение, чтобы научиться не только знаниям, но и модели социума. В том числе как устроена рабочая деятельность, когда есть определенное количество выходных. Поэтому не знаю, насколько необходимо отдыхать посреди недели. Если мы трудимся в рабочем ритме и держим его, то справляться с задачами легче.

Эксперт добавила, что мозг в целом любит нагружаться: он нуждается в информации, деятельности, которая постоянно чему-то обучает.

"Когда в учебе все хорошо, это обеспечивает гармоничное развитие личности и психики в целом. Дети очень любознательны, особенно в младшем школьном возрасте, и надо всячески поощрять это. А дополнительный полувыходной, на мой взгляд, может расхолаживать", – указала специалист.

Однако не стоит забывать, что перегрузка нервной системы дает плохой сон и низкую успеваемость. Поэтому разумнее равномерно распределять задачи, давать ребенку заниматься дополнительно в кружках, чтобы он чувствовал себя успешным, и предоставлять возможности для отдыха и игры дома. Это и будет обеспечивать его успешную деятельность, заключила Макарова.