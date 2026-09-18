В ОП РФ предложили сделать среду полувыходным днем в школах

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Заместитель секретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб в интервью РИА Новости выступил с инициативой сократить учебную нагрузку в среду, сделав этот день полувыходным для школьников.

По его мнению, такая мера позволит снизить утомляемость детей и повысить эффективность занятий в конце недели. Гриб отметил, что в старших классах интенсивность занятий особенно высока, а младшим школьникам требуется время для адаптации. Он полагает, что разгрузка среды положительно скажется на учебе в четверг и пятницу.

Замсекретаря ОП РФ также указал, что подобная практика уже применяется в ряде зарубежных стран. В частности, во Франции и Бельгии среда является менее загруженным школьным днем: в младшей школе занятия заканчиваются в 12 часов, в старшей – в 13 часов. По словам Гриба, такой подход позволяет учитывать разную учебную нагрузку учащихся.

Ранее Минпросвещения РФ утвердило стандарт обучения для 10–11-х классов. С 1 сентября 2027 года старшеклассники смогут либо ограничиться изучением всех предметов на базовом уровне, либо выбрать план с углубленным изучением отдельных дисциплин в зависимости от профиля. Всего предусмотрено 6 профилей.