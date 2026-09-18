Захарова заявила, что РФ обеспечивает безопасность своих избирательных участков за рубежом

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Коллективы российских загранучреждений делают все для обеспечения безопасности избирательных участков за рубежом. Об этом заявила ТАСС официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, все соответствующие инструкции получены сотрудниками загранучреждений. Работники "буквально в режиме онлайн" находятся в контакте и на связи "с центром и, в первую очередь, с ЦИК".

Она подчеркнула, что делается все для того, чтобы граждане России имели возможность реализовать свое право и свою обязанность.

В России 18–20 сентября 2026 года проходят выборы депутатов Госдумы IX созыва. За рубежом открыто 319 избирательных участков. Число зарубежных избирателей превышает 1,8 миллиона человек.