МИД заявил о готовности России к провокациям Запада на выборах в Госдуму

Фото: Москва 24/Евгения Смолянская

Россия готова к провокациям Запада на предстоящих выборах в Госдуму. Об этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила в эфире радио Sputnik.

"Российские дипломаты, работающие за рубежом, а мы имеем в виду западные страны, готовы к провокациям, которые могут быть в ходе электорального процесса", – заявила Захарова.

По ее словам, российские дипломаты живут в режиме постоянно идущих провокаций, которые принимают "изощренный вид" – от прямых угроз до шпионских интриг. Однако к подобному уже выработался "устойчивый иммунитет".

Выборы депутатов Госдумы IX созыва пройдут в России с 18 по 20 сентября. Граждане смогут отдать голос как на участке, так и дистанционно. Для участия в электронном голосовании соответствующие заявления уже подали 4 миллиона человек.