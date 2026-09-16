Евросоюз предложит Канаде возможность стать первым ассоциированным членом

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Евросоюз намерен предложить Канаде статус первого ассоциированного члена. Об этом заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, слова которой передает РИА Новости.

"Я хотела бы обсудить с вами возможность открыть двери перед Канадой", – подчеркнула она во время выступления в Европарламенте.

По словам фон дер Ляйен, ЕС хочет вывести отношения с Канадой на максимально возможный уровень.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что Ереван в ближайшее время начнет процесс подачи заявки на членство в ЕС. С его слов, проведение референдума по вопросу вступления республики в союз будет иметь смысл, когда обсуждение дойдет до реперной точки и Ереван сможет начать подготовку дорожной карты.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что, подав заявку на вступление в ЕС, Армения навредит сама себе, поскольку нормы Евразийского экономического союза (ЕАЭС) не соответствуют правовой базе ЕС и устранение этих противоречий создаст для Еревана серьезные проблемы.

